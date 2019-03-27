Ср, 27.03.2019
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  • Смотри: в Москве жители выстроились в огромную очередь к коплискому рэперу Томми Кэшу

Смотри: в Москве жители выстроились в огромную очередь к коплискому рэперу Томми Кэшу

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Järjekord Tommy Cashi fännikohtumisele Moskvas.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Уже завтра в России начинается гастрольный тур эстонского рэпера Томми Кэша, который в начале своей музыкальной карьеры точно жил в Копли, а также давал интервью порталу Limon.ee. На этот раз артист встретился с москвичами, среди которых Кэш тоже невероятно популярен. 

Стометровая очередь, кроссовки Adidas и автографы. Их Томми раздавал при помощи специальной печати. Современно и креативно, не так ли? 

Tommy Cash näitab, kuidas 2019. aastal autogrammide jagamine käib.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Также все желающие смогли купить экслюзивные футболки Adidas.

Tommy Cash ja Adidas tegid särgid.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

В Москве Томми Кэш проводит много времени в обществе Кати Кищук, бывшей солистки группы Serebro. По слухам, пара сыграла свадьбу в начале марта. 

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