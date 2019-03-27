Смотри: в Москве жители выстроились в огромную очередь к коплискому рэперу Томми Кэшу

Уже завтра в России начинается гастрольный тур эстонского рэпера Томми Кэша, который в начале своей музыкальной карьеры точно жил в Копли, а также давал интервью порталу Limon.ee. На этот раз артист встретился с москвичами, среди которых Кэш тоже невероятно популярен.