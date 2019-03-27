Смотри: в Москве жители выстроились в огромную очередь к коплискому рэперу Томми Кэшу

Уже завтра в России начинается гастрольный тур эстонского рэпера Томми Кэша, который в начале своей музыкальной карьеры точно жил в Копли, а также давал интервью порталу Limon.ee. На этот раз артист встретился с москвичами, среди которых Кэш тоже невероятно популярен.
Стометровая очередь, кроссовки Adidas и автографы. Их Томми раздавал при помощи специальной печати. Современно и креативно, не так ли?
Также все желающие смогли купить экслюзивные футболки Adidas.
В Москве Томми Кэш проводит много времени в обществе Кати Кищук, бывшей солистки группы Serebro. По слухам, пара сыграла свадьбу в начале марта.