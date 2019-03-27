Ср, 27.03.2019
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  • Без макияжа и в прозрачном платье: новые фото 41-летней Екатерины Климовой ошеломили Сеть

Без макияжа и в прозрачном платье: новые фото 41-летней Екатерины Климовой ошеломили Сеть

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Екатерина Климова.

ФОТО: Instagram Екатерины Климовой

Снимки Екатерины Климовой с отдыха вызвали бурные эмоции среди ее поклонников.

41-летняя Екатерина Климова - одна из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не боится предстать на публике такой, какой есть. В соцсети актрисы часто можно встретить "честные" селфи, на которых она запечатлена без грамма косметики и укладки. При этом, многие поклонники отмечают, что без макияжа знаменитость выглядит намного лучше и даже на несколько лет моложе.

Так, на днях в своем Instagram Климова опубликовала серию фотографий, на которых позирует без косметики и в прозрачном платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру актрисы. Подписчики, увидев фото, засыпали Екатерину комплиментами.

Екатерина Климова

ФОТО: Instagram

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