Без макияжа и в прозрачном платье: новые фото 41-летней Екатерины Климовой ошеломили Сеть

Снимки Екатерины Климовой с отдыха вызвали бурные эмоции среди ее поклонников.
41-летняя Екатерина Климова - одна из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не боится предстать на публике такой, какой есть. В соцсети актрисы часто можно встретить "честные" селфи, на которых она запечатлена без грамма косметики и укладки. При этом, многие поклонники отмечают, что без макияжа знаменитость выглядит намного лучше и даже на несколько лет моложе.
Так, на днях в своем Instagram Климова опубликовала серию фотографий, на которых позирует без косметики и в прозрачном платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру актрисы. Подписчики, увидев фото, засыпали Екатерину комплиментами.