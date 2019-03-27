Без макияжа и в прозрачном платье: новые фото 41-летней Екатерины Климовой ошеломили Сеть

41-летняя Екатерина Климова - одна из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не боится предстать на публике такой, какой есть. В соцсети актрисы часто можно встретить "честные" селфи, на которых она запечатлена без грамма косметики и укладки. При этом, многие поклонники отмечают, что без макияжа знаменитость выглядит намного лучше и даже на несколько лет моложе.