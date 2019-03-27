Ср, 27.03.2019
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  • Галерея: вы не поверите! Этот зал признан лучшей концертной площадкой Эстонии

Галерея: вы не поверите! Этот зал признан лучшей концертной площадкой Эстонии

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Во вторник в таллиннском ресторане Merineitsi вручили награды в области музыкального бизнеса. Свои призы получили лучшие эстонцы и эстонские проекты. 

Целью вручения подобных наград является продвижение эстонцев, которые вносят вклад в эстонскую музыку и шоу-бизнес. Лучшей концертной площадкой в этот раз стал Saku Suurhall, а радиостанцией - Sky Plus. Наиболее успешно продажей музыкальных произведений в Эстонии занимается Lasering, а производством - Made In Baltics/Sony Music. Завидным звукорежиссером в Эстонии стал Каур Кент, тоже получивший награду. Это лишь основные категории. Более подробно - ЗДЕСЬ.

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