Галерея: вы не поверите! Этот зал признан лучшей концертной площадкой Эстонии

Целью вручения подобных наград является продвижение эстонцев, которые вносят вклад в эстонскую музыку и шоу-бизнес. Лучшей концертной площадкой в этот раз стал Saku Suurhall, а радиостанцией - Sky Plus. Наиболее успешно продажей музыкальных произведений в Эстонии занимается Lasering, а производством - Made In Baltics/Sony Music. Завидным звукорежиссером в Эстонии стал Каур Кент, тоже получивший награду. Это лишь основные категории. Более подробно - ЗДЕСЬ.