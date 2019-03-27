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Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

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Оскар Кучера с женой

ФОТО: Instagram

44-летний шоумен вновь станет отцом. О скором прибавлении в семействе сообщила его супруга Юлия Кучера. Женщина уже на большом сроке беременности и решила не скрывать от общественности счастливую новость, пишет Starhit.ru.

Оскар и Юлия познакомились 17 лет назад, но они до сих пор продолжают признаваться друг другу в любви. «Как только увидел ее, в ту же секунду понял, что это мой человек», — вспоминал актер.

Instagram Оскара пестрит фотографиями с супругой, которой, как он признается, любит похвастаться. Влюбленные воспитывают троих детей: Александра, Даниила и Алисию. «Очень горжусь отпрысками. Средний и младший учатся в бизнес-школе. Саша без экзаменов поступил в класс с экономическим уклоном. С Алисой очень кайфово проводим время вместе, пока делаем уроки», — рассказывал мужчина.

У Оскара также есть старший сын от прошлого брака. Кучера не раз говорил, что обожает своих детей, а теперь в его жизни их станет пятеро. Долгое время Юлия скрывала от поклонников беременность, значительно ограничив выход в Сеть. Скупые публикации в микроблоге Юлия делала еще в прошлом месяце, пока не удивила поклонников новым снимком. На фото Юлия стоит у зеркала с телефоном, а ее живот заметно округлился.

«Кто рано встает у того настроение хорошее. Особенно, когда такое солнышко», — подписала многодетная мама.

Супруга Оскара Кучеры Юлия

Instagram

 
Кучера был женат трижды. С нынешней супругой актер познакомился еще, будучи женатым на второй избраннице — победительнице конкурса красоты Майе Марковой. По его словам, их отношения разладились вскоре после свадьбы, а потом он встретил Юлию и окончательно влюбился. «Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне SMS, а после она рассказала, что тоже родила сына», — поделился Кучера в шоу «Секрет на миллион».

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