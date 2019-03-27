Николас Кейдж пойдет под венец в четвертый раз

О последних отношениях Николаса Кейджа было мало что известно: парочка старалась не светиться и пряталась от чужих глаз. По подсчетам поклонников выходит, что Кейдж и Эрика Койке встречались всего год — впервые папарацци поймали их в апреле прошлого года в Пуэрто-Рико, где Кейдж находился на съемках фильма.

Об Эрике Койке можно с трудом найти хоть какую-нибудь информацию. Известно, что она работала визажистом в одной короткометражке. Ни точного возраста, ни родного города — даже в соцсетях ее невозможно найти. Но фанаты не смогли пройти мимо ее сходства с последней женой Кейджа — Элис Ким.