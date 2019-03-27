Николас Кейдж пойдет под венец в четвертый раз
Несмотря на свои 55 лет, известный актер не оставляет попыток устроить личную жизнь. Недавно стало известно, что он подал в Лас-Вегасе заявку на разрешение брака с Эрикой Койке, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
О последних отношениях Николаса Кейджа было мало что известно: парочка старалась не светиться и пряталась от чужих глаз. По подсчетам поклонников выходит, что Кейдж и Эрика Койке встречались всего год — впервые папарацци поймали их в апреле прошлого года в Пуэрто-Рико, где Кейдж находился на съемках фильма.
Об Эрике Койке можно с трудом найти хоть какую-нибудь информацию. Известно, что она работала визажистом в одной короткометражке. Ни точного возраста, ни родного города — даже в соцсетях ее невозможно найти. Но фанаты не смогли пройти мимо ее сходства с последней женой Кейджа — Элис Ким.
Точной информации о дате свадьбы еще нет: разрешение на брак действительно в течение года, поэтому поклонники творчества известного актера изо всех сил пытаются предугадать заветную дату. Некоторые уверены, что торжество состоится в апреле — на годовщину знакомства парочки.