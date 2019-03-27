Ср, 27.03.2019
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  • Кожа да кости! Подольская напугала истощенным видом

Кожа да кости! Подольская напугала истощенным видом
ФОТО!

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Наталья Подольская

ФОТО: Instagram

Наталья Подольская вызвала переполох среди поклонников. Рассмотрев новые фотографии из спортзала, опубликованные певицей, фанаты заподозрили, что она страдает анорексией.

Снимки Натальи Подольской, которые появились в Instagram звезды эстрады, сделаны в тренажерном зале. Известная российская поп-исполнительница продемонстрировала фигуру в облегающем черном костюме. Подольская сообщила, что прекрасную форму она поддерживает благодаря усиленным занятиям спортом.

"Понедельник. Начинаем. Всем солнца, прекрасной рабочей недели и спорта", – сообщила певица.

Подписчики Натальи Подольской, приглядевшись, вовсе не обрадовались чрезмерной, по их мнению, стройности звезды. Артистке посоветовали отказаться от диет, которыми она, похоже, довела себя до анорексии, передает Пятый канал.

"Наталья, не увлекайся сбросом веса", "Согласна, тело надо держать в тонусе, но не до фанатизма!", "По-моему, ты близка к анорексии!" – приводит комментарии поклонников Teleprogramma.pro.

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