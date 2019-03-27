Кожа да кости! Подольская напугала истощенным видом

Снимки Натальи Подольской, которые появились в Instagram звезды эстрады, сделаны в тренажерном зале. Известная российская поп-исполнительница продемонстрировала фигуру в облегающем черном костюме. Подольская сообщила, что прекрасную форму она поддерживает благодаря усиленным занятиям спортом.

"Понедельник. Начинаем. Всем солнца, прекрасной рабочей недели и спорта", – сообщила певица.

Подписчики Натальи Подольской, приглядевшись, вовсе не обрадовались чрезмерной, по их мнению, стройности звезды. Артистке посоветовали отказаться от диет, которыми она, похоже, довела себя до анорексии, передает Пятый канал.