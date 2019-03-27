Ср, 27.03.2019
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Как такое возможно!? Керсти Кальюлайд встретилась с Леннартом Мери

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Portreefoto nominent. President Kersti Kaljulaid. Vabariigi President Kersti Kaljulaid poseerimas Müürilehe esikaanele, peale pikka intervjuud Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäega.

ФОТО: Renee Altrov/ Müürileht

На своей официальной странице в Facebook Керсти Кальюлайд поделилась снимком с первым президентом Эстонии Леннартом Мери.

Встреча произошла во время антракта спектакля «Lennud» («Полеты»), который прошел в Таллиннском аэропорту имени Леннарта Мери в воскресенье, 24 апреля.

Разумеется, на снимке рядом с Керсти Кальюлайд запечатлен актер, исполнивший роль первого президента Эстонии. 

Стоит отметить, что Керсти Кальюлайд выглядела отлично. Для посещения спектакля она выбрала темно-синее платье и сделала легкий макияж.

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