Как такое возможно!? Керсти Кальюлайд встретилась с Леннартом Мери

На своей официальной странице в Facebook Керсти Кальюлайд поделилась снимком с первым президентом Эстонии Леннартом Мери.
Встреча произошла во время антракта спектакля «Lennud» («Полеты»), который прошел в Таллиннском аэропорту имени Леннарта Мери в воскресенье, 24 апреля.
Разумеется, на снимке рядом с Керсти Кальюлайд запечатлен актер, исполнивший роль первого президента Эстонии.
Стоит отметить, что Керсти Кальюлайд выглядела отлично. Для посещения спектакля она выбрала темно-синее платье и сделала легкий макияж.