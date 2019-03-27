Вот это да! Эстонская школа моды и танца MAXMODA проводит конкурс «Мисс и мистер Европа»

Одно из них вот-вот начнется - 27 и 28 марта ну круизном судне Baltic Queen состоится международный конкурс красоты и грации Miss and Mister EUROPE - это официальный бренд эстонской организации.

Уже в Таллинне, в Центре Русской Культуры (вход свободный, количество мест ограничено) пройдет 12 Международный фестиваль конкурс моды и танца MAX MODA 2019. Главным гостем которого станет российская известная певица Софья Фисенко, участница детского «Евровидения», проекта шоу «Голос. Дети», исполнительница саундтрека для фильма «Ёлки 1914». 30 марта MAX MODA приглашают всех желающих посмотреть конкурсную программу, начало в 17 часов. И 31 марта в 17 часов, награждение участников и гала-шоу программа.