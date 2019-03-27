В родильном отделении одновременно забеременели девять медсестер

В медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять счастливиц готовятся стать мамами. Примечательно, что все они работают медсестрами в родильном отделении. Предполагается, что малыши появятся на свет в период с апреля по июнь, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.