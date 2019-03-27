Ср, 27.03.2019
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В родильном отделении одновременно забеременели девять медсестер

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Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

В больнице заявили, что уже готовы "понести потери" и отпустить всех мамочек в декрет.

 

В медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять счастливиц готовятся стать мамами. Примечательно, что все они работают медсестрами в родильном отделении. Предполагается, что малыши появятся на свет в период с апреля по июнь, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Фотографией будущих рожениц поделились представители медицинского центра на странице в Facebook, пошутив про беби-бум и поздравив сотрудниц. Каждая из медсестер держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов. Однако рекорд своих коллег им побить не удалось: в штате Аризона таких беременных счастливиц ранее оказалось целых 16.

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