Ср, 27.03.2019
Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Сладкая жизнь эстонской красотки в США может закончиться в один миг... У ее мужа серьезные проблемы

Сладкая жизнь эстонской красотки в США может закончиться в один миг... У ее мужа серьезные проблемы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Грете Шадейко и Роберт Гриффин III.

ФОТО: INSTAGRAM / GRETESADEIKO

Семья эстонской легкоатлетки Грете Шадейко, которая после замужества взяла фамилию Гриффин, может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Муж эстонской спортсменки Роберт Гриффин III вскоре должен будет явиться в суд. Иск против него подал его бывший агент, который требует с игрока в американский футбол деньги за нарушение условий договора. 

По словам бывшего агента спортсмена Бена Догра, в 2014 году Гриффин не выплатил ему 659 000 долларов, пишет USA Today. По словам агента, спортсмен в устной форме пообещал ему выплатить 15% от своих доходов.

В Twitter спортсмен прокомментировал ситуацию коротко: «Будь осторожен с теми, кому доверяешь».

Напомним, Грете и Роберт поженились в прошлом году. В семье подрастает дочь Глория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anniversary vibes😌🎉 #Family

A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ