Сладкая жизнь эстонской красотки в США может закончиться в один миг... У ее мужа серьезные проблемы

Семья эстонской легкоатлетки Грете Шадейко, которая после замужества взяла фамилию Гриффин, может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
Муж эстонской спортсменки Роберт Гриффин III вскоре должен будет явиться в суд. Иск против него подал его бывший агент, который требует с игрока в американский футбол деньги за нарушение условий договора.
По словам бывшего агента спортсмена Бена Догра, в 2014 году Гриффин не выплатил ему 659 000 долларов, пишет USA Today. По словам агента, спортсмен в устной форме пообещал ему выплатить 15% от своих доходов.
В Twitter спортсмен прокомментировал ситуацию коротко: «Будь осторожен с теми, кому доверяешь».
Be careful who you trust— Robert Griffin III (@RGIII) March 26, 2019
Напомним, Грете и Роберт поженились в прошлом году. В семье подрастает дочь Глория.