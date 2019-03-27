Сладкая жизнь эстонской красотки в США может закончиться в один миг... У ее мужа серьезные проблемы

Муж эстонской спортсменки Роберт Гриффин III вскоре должен будет явиться в суд. Иск против него подал его бывший агент, который требует с игрока в американский футбол деньги за нарушение условий договора.

По словам бывшего агента спортсмена Бена Догра, в 2014 году Гриффин не выплатил ему 659 000 долларов, пишет USA Today. По словам агента, спортсмен в устной форме пообещал ему выплатить 15% от своих доходов.

В Twitter спортсмен прокомментировал ситуацию коротко: «Будь осторожен с теми, кому доверяешь».

Be careful who you trust — Robert Griffin III (@RGIII) March 26, 2019