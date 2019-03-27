В Сеть слили откровенные фото звезды «Мстителей» Элизабет Олсен

В Instagram у актрисы, известной ролью Алой Ведьмы в "Мстителях", довольно приличные фото. Однако вдали от посторонних глаз сестра знаменитых близняшек любит нарушать правила: делает сексуальные фотографии и отправляет их знакомым.

Неудивительно, что откровенные снимки в очередной раз утекли в Сеть, пишет Super. Вот девушка в прозрачном боди, а вот — грудь едва из него не вываливается. Элизабет раз за разом доверяет свои домашние снимки не тем, кому следовало. В итоге ей приходится краснеть.