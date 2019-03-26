Бибер сделал неожиданное заявление

Фанаты с трепетом и нетерпением ждали новую пластинку от своего кумира, но им, похоже, придется набраться терпения. Джастин, покоривший миллионы юных и не очень сердец по всему миру, сообщил в своем Instagram, что ему нужно взять перерыв. 25-летний обладатель нескольких "Грэмми" написал, что свою юность провел на гастролях и теперь окончательно выдохся.

К тому же парень обзавелся семьей, которая, похоже, для него на первом месте, и намекает на детишек. Его супругой стала модель и дизайнер Хейли Болдуин, поддерживающая мужа в нелегкую минуту. А трудности в жизни певца, по его словам, и правда есть. Недавно Бибер рассказал фанатам, что сейчас ему приходится бороться с психологическими проблемами и страхами. Однако музыкант надеется вернуться к творчеству, как только это будет возможно.