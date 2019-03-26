Промоутер Сергей Лавров: «Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги»

По мнению знакомых Юлии, ее талант не был оценен по достоинству, что сильно тяготило ее. Когда-то она принимала участие и в американском конкурсе, где выступала вместе с Кристиной Агилерой. Голос звезды был уникальным по своему звучанию, но певице так и не удалось пробиться в российском шоу-бизнесе.

«Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри. К сожалению, у нас такая музыка не востребована. Продать сложно — это не попса. На корпоративах наиболее желанны «поющие трусы» или весельчаки. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала», — отметил Лавров.