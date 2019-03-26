Промоутер Сергей Лавров: «Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги»
По словам концертного директора Сергея Лаврова, певица жила на средства бывшего мужа, а за выступления почти ничего не получала. В последнее время Юлия была задействована лишь в шоу «Один в один», где занимала кресло наставника, рассказывает Starhit.ru.
В последнее время не утихают разговоры не только о судьбе наследницы Началовой, но и о наследстве. Поговаривают, что в последние годы Юлия мало зарабатывала и жила на деньги спортсмена Алдонина.
По информации промоутера Сергея Лаврова, одним из последних заработков звезды стал гонорар в 3 333 евро за наставничество в шоу «Один в один».
«В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла — главное, чтобы была работа», — признается мужчина.
Концертный директор рассказал, что и сам не так давно работал с Началовой. «В последний раз мы платили ей 2 евро за концерт. Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: «Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет». То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни», — рассказал Сергей Лавров.
По мнению знакомых Юлии, ее талант не был оценен по достоинству, что сильно тяготило ее. Когда-то она принимала участие и в американском конкурсе, где выступала вместе с Кристиной Агилерой. Голос звезды был уникальным по своему звучанию, но певице так и не удалось пробиться в российском шоу-бизнесе.
«Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри. К сожалению, у нас такая музыка не востребована. Продать сложно — это не попса. На корпоративах наиболее желанны «поющие трусы» или весельчаки. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала», — отметил Лавров.