Видео: веселый дед ворвался в съемку модели и стал мемом

Австралийская модель Кристина Мендонка (Kristina Mendonca) поделилась в интернете видео с пляжной съёмки, где девушка позирует в купальнике.
Ролик собрал 1,8 миллиона просмотров в Instagram и более 18 миллионов — в Twitter. И причина такой популярности вовсе не в соблазнительной фигуре модели и не в откровенном бикини. Зрителям понравился весёлый улыбающийся дед, который появился за спиной девушки и с весьма безмятежным видом прошёл сзади неё, ничуть не стесняясь своего бодипозитивного тела.
Интернет-пользователи пришли в восторг от забавного видео и вдоволь поупражнялись в остроумии:
Это что за секси-мужчина позади неё?
Я даже не могу сосредоточиться на модели, потому что какая-то девица в красном бикини занимает весь кадр!
Тут и мемы подоспели.
«Это мои друзья и я»
March 21, 2019