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  • Видео: веселый дед ворвался в съемку модели и стал мемом

Видео: веселый дед ворвался в съемку модели и стал мемом

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Кристина Мендока

ФОТО: Vida Press

Австралийская модель Кристина Мендонка (Kristina Mendonca) поделилась в интернете видео с пляжной съёмки, где девушка позирует в купальнике.

Ролик собрал 1,8 миллиона просмотров в Instagram и более 18 миллионов — в Twitter. И причина такой популярности вовсе не в соблазнительной фигуре модели и не в откровенном бикини. Зрителям понравился весёлый улыбающийся дед, который появился за спиной девушки и с весьма безмятежным видом прошёл сзади неё, ничуть не стесняясь своего бодипозитивного тела.

Интернет-пользователи пришли в восторг от забавного видео и вдоволь поупражнялись в остроумии:

Это что за секси-мужчина позади неё?

Я даже не могу сосредоточиться на модели, потому что какая-то девица в красном бикини занимает весь кадр!

Тут и мемы подоспели.

«Это мои друзья и я» 

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