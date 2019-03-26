Видео: веселый дед ворвался в съемку модели и стал мемом

Ролик собрал 1,8 миллиона просмотров в Instagram и более 18 миллионов — в Twitter. И причина такой популярности вовсе не в соблазнительной фигуре модели и не в откровенном бикини. Зрителям понравился весёлый улыбающийся дед, который появился за спиной девушки и с весьма безмятежным видом прошёл сзади неё, ничуть не стесняясь своего бодипозитивного тела.