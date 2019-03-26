Горячая штучка! Анна Курникова предстала с декольте до пупа

Анна Курникова сменила привычный спортивный образ, напомнив поклонникам, что она – 37-летняя привлекательная блондинка с потрясающей фигурой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram теннисистка опубликовала видео, на котором предстала в ярком коралловом платье с головокружительным декольте. Образ дополнили распущенные длинные светлые локоны, макияж и скромные, но изысканные ювелирные украшения.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Анне Курниковой. Фанаты отметили ее яркую внешность и великолепную фигуру. Сложно представить, что недавно теннисистка подарила своему возлюбленному, латиноамериканскому исполнителю Энрике Иглесиасу, двойню: дочь Люси и сына Николаса.

Периодически счастливые родители делятся с общественностью фотографиями и короткими видео с участием малышей. Примечательно, что пока еще ни Энрике Иглесиас, ни Анна Курникова не дали ни одного интервью о своих детях. Кстати, несмотря на то что влюбленные вместе уже более 15 лет, точно неизвестно, оформили ли они свои отношения официально.