Сына российского актера нашли мертвым во дворе дома

Сегодня стало известно, что 16-летнего сына российского актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома на Новомарьинской улице. По некоторым данным, в этот же день его бросила девушка. Парню стало плохо. Его обнаружили прохожие. Судя по всему, парня рвало. Из вещей у него были рюкзак и бутылка с холодным чаем, пишет StarHit.

Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По словам матери парня, у него были проблемы со здоровьем: он падал в обмороки. Врач-невролог поставил диагноз подростку – вегетососудистая дистония.

Игорь Бужинский — актер, который играл в Театре Романа Виктюка, а также снялся в 24 фильмах. У мужчины теперь работает свое агентство по организации праздников. Несмотря на то, что с матерью мальчика он в разводе уже 10 лет, с сыном актер общался. Они вместе открыли YouTube-канал, для которого снимали интервью с известными футболистами и хоккеистами. Мальчик также занимался спортом: играл в футбол и ходил на самбо. После окончания школы он хотел поступать на журфак.

Утром парень связывался с отцом, чтобы отдать ему пароль от канала. После этого он отправился на встречу к девушке. По некоторым данным, школьница заявила ему о расставании. Сын Игоря позвонил матери: во время разговора он был в расстроенных чувствах. Истинную причину смерти парня установит экспертиза.