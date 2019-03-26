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  • Герои любимой сказки встанут на коньки: новое шоу «Буратино на льду» в Таллинне

Герои любимой сказки встанут на коньки: новое шоу «Буратино на льду» в Таллинне
Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Промо

Ледовый театр Санкт-Петербурга под руководством олимпийской чемпионки Елены Бережной представляет семейное шоу «Буратино на льду». Мероприятие пройдет 15 ноября в Тарту и 17 ноября в Таллинне.

Необыкновенно яркая, красочная, увлекательная история маленького деревянного человечка, по известной сказкe «Золотой ключик».

Нет сказки более популярной и любимой детьми любого возраста, чем БУРАТИНО.

А почему? Ответ прост. В этом непослушном мальчишке дети узнают себя - такие же любители пошалить, такие же любознательные и готовые на любые, самые отчаянные приключения.

А герои этой сказки? Не найти более ярких колоритных персонажей с любовью созданных писателем Алексеем Толстым. В роли Мальвины выступает олимпийская чемпионка Елена Бережная.

ФОТО: Промо

Папа Карло, Мальвина, Пьеро, Дуремар, черепаха, колоритный Карабас Барабас, много любимых героев увидят зрители на синтетическом льду прославленного Государственного театра на льду Санкт Петербурга.

Эта сказка особенно красочно и ярко смотрится на льду, так как идет на одном дыхании, в быстром темпе одни яркие картинки сменяются другими, огромное привидение окутывает весь зал, сцена погони выстроена так, как будто дети в зале сами стремятся догнать Буратино и конечно финал, где весь зал поет известную песню и радуется новому театру для своих любимых героев.

Представление «Буратино на льду» идет на русском и эстонском языке и подарит много радостных эмоций как детям так и взрослым. 

Первые 100 билетов по специальной цене 19 евро. Билеты в продаже во всех кассах Piletilevi.

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрывает 2 билета на ледовое шоу! Условия игры ищите на официальной страничке портала в Facebook.

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