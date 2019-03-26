Герои любимой сказки встанут на коньки: новое шоу «Буратино на льду» в Таллинне
Ледовый театр Санкт-Петербурга под руководством олимпийской чемпионки Елены Бережной представляет семейное шоу «Буратино на льду». Мероприятие пройдет 15 ноября в Тарту и 17 ноября в Таллинне.
Необыкновенно яркая, красочная, увлекательная история маленького деревянного человечка, по известной сказкe «Золотой ключик».
Нет сказки более популярной и любимой детьми любого возраста, чем БУРАТИНО.
А почему? Ответ прост. В этом непослушном мальчишке дети узнают себя - такие же любители пошалить, такие же любознательные и готовые на любые, самые отчаянные приключения.
А герои этой сказки? Не найти более ярких колоритных персонажей с любовью созданных писателем Алексеем Толстым. В роли Мальвины выступает олимпийская чемпионка Елена Бережная.
Папа Карло, Мальвина, Пьеро, Дуремар, черепаха, колоритный Карабас Барабас, много любимых героев увидят зрители на синтетическом льду прославленного Государственного театра на льду Санкт Петербурга.
Эта сказка особенно красочно и ярко смотрится на льду, так как идет на одном дыхании, в быстром темпе одни яркие картинки сменяются другими, огромное привидение окутывает весь зал, сцена погони выстроена так, как будто дети в зале сами стремятся догнать Буратино и конечно финал, где весь зал поет известную песню и радуется новому театру для своих любимых героев.
Представление «Буратино на льду» идет на русском и эстонском языке и подарит много радостных эмоций как детям так и взрослым.
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