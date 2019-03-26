Учительница потеряла работу из-за зимних фото в закрытом купальнике
Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом Федерации зимнего плавания, лишилась работы в одной из школ Барнаула. Виной всему стала фотография в закрытом купальнике.
После публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директор учебного заведения, расценившая фото как «пятно на репутации школы». Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы, передает Lenta.
Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту.
В феврале Кувшинникову уже хотели уволить за фото с соревнований по плаванию, которое женщина разместила в соцсети. На нем она надела на купальник платье. Тогда родители обратились к директрисе с ходатайством, и учительницу не стали лишать работы.