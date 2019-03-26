Учительница потеряла работу из-за зимних фото в закрытом купальнике

После публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директор учебного заведения, расценившая фото как «пятно на репутации школы». Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы, передает Lenta.

Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту.

ФОТО: vk.com