Страшно прекрасно: видео из кабины пилота, которое завораживает и немного пугает

Пилот снял несколько минут перед приземлением и само приземление в аэропорту Квинстаун в Новой Зеландии - и это видео - невероятно прекрасное, завораживающее и пугающее одновременно, пишет Mport.ua.
Индийский пилот загрузил видео в сеть под говорящим названием: «Это то, что видит пилот и, к счастью, не видит пассажир».
Камера засняла 4 минуты перед приземлением и само приземление самолета в Квинстауне.
Красота гор вокруг, остроконечные пики, нежный пух облаков, но внезапно самолет направляется прямо на гору, а затем резко ныряет в пушистые облака. Нервы щекочет нехило, особенно тем, кто боится летать.
Все же таки-лучше для пассажиров, что они не видят всего этого. Спокойнее как-то, что ли.