Вт, 26.03.2019
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Страшно прекрасно: видео из кабины пилота, которое завораживает и немного пугает

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ФОТО: скриншот видео

Пилот снял несколько минут перед приземлением и само приземление в аэропорту Квинстаун в Новой Зеландии - и это видео - невероятно прекрасное, завораживающее и пугающее одновременно, пишет Mport.ua. 

Индийский пилот загрузил видео в сеть под говорящим названием: «Это то, что видит пилот и, к счастью, не видит пассажир».

Камера засняла 4 минуты перед приземлением и само приземление самолета в Квинстауне. 

Красота гор вокруг, остроконечные пики, нежный пух облаков, но внезапно самолет направляется прямо на гору, а затем резко ныряет в пушистые облака. Нервы щекочет нехило, особенно тем, кто боится летать. 

Все же таки-лучше для пассажиров, что они не видят всего этого. Спокойнее как-то, что ли. 

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