Вт, 26.03.2019
Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Мужской клуб
  • Простой совет: что нужно делать мужчине, чтобы в его жизни стало больше секса?

Простой совет: что нужно делать мужчине, чтобы в его жизни стало больше секса?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Красивый мужчина

ФОТО: Panther Media

Социологи выяснили три показателя крепких отношений и хорошего секса. Ответ довольно неожиданный.

Американские социологи проанализировали данные трех масштабных исследований, где приняли участие 11 000 человек и выяснили, что хороший секс зависит от распределения обязанностей по дому, пишет Mport.ua.

Респонденты совпали в трех основных ответах о крепких отношениях: верность, разделение обязанностей по дому и качественный секс. 

Что интересно, была выявлена и прямая связь между вторым и третьи пунктами - пары, которые делили домашнюю работы, были более удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем те, где все по дому делает один. 

Забавно и то, что одним из главных выводов исследования стало то, что если мытьем посуды в семье занимался мужчин, то пара меньше ссорилась и больше занималась любовью. 

А второе место после таких хозяйственных мужчин занимают парни, которые делают нужные, выгодные и качественные покупки для дома, будь то мебель или продукты на каждый день. 

Так что вывод таков - моешь дома посуду - секса будет больше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ