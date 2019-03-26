Простой совет: что нужно делать мужчине, чтобы в его жизни стало больше секса?

Американские социологи проанализировали данные трех масштабных исследований, где приняли участие 11 000 человек и выяснили, что хороший секс зависит от распределения обязанностей по дому, пишет Mport.ua.

Респонденты совпали в трех основных ответах о крепких отношениях: верность, разделение обязанностей по дому и качественный секс.

Что интересно, была выявлена и прямая связь между вторым и третьи пунктами - пары, которые делили домашнюю работы, были более удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем те, где все по дому делает один.

Забавно и то, что одним из главных выводов исследования стало то, что если мытьем посуды в семье занимался мужчин, то пара меньше ссорилась и больше занималась любовью.

А второе место после таких хозяйственных мужчин занимают парни, которые делают нужные, выгодные и качественные покупки для дома, будь то мебель или продукты на каждый день.