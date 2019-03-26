Вечные рогоносцы: этим знакам Зодиака изменяют чаще всего
Астрологи утверждают, что знаки Зодиака, которые чаще других оказываются в роли обманутых партнеров, порой виноваты в этом сами. Как сообщают эксперты, характер и поведение определенных знаков Зодиака играют ключевую роль во взаимоотношениях, открывает Америку Zen.yandex.ru.
Весы
Люди этого знака очень преданные, романтичныtеи любвеобильные. Несмотря на эти качества, именно Весы лидируют в рейтинге рогоносцев. Партнеры постоянно изменяют им, несмотря на то что последние делают все для взаимной и долгой любви. Из-за того что Весы перегибают палку, пытаясь завладеть всем временем, вниманием и интересами любимых, вторые половинки решаются на измену.
Козерог
До последнего Козероги считают, что в их отношениях все складывается прекрасно. В начале романов Козероги являются идеальными спутниками, но после получения штампов в паспорте они возвращаются к прежнему образу жизни – холостому и беззаботному. У Козерогов остаются лишь два интереса – они сами и карьера. Партнеры не выдерживают и уходят к другим.
Девы
Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, хуже остальных переносят измены. Они уверены, что все окружающие, как и они сами, трепетно относятся к верности. Девы просто притягивают нечестных партнеров, готовых предать. Им легко изменять, так как Девы верят спутникам и не обращают внимания на тревожные «звоночки».