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Вечные рогоносцы: этим знакам Зодиака изменяют чаще всего
Опа! Оказывается, неверность определяется звездами

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Измена. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Астрологи утверждают, что знаки Зодиака, которые чаще других оказываются в роли обманутых партнеров, порой виноваты в этом сами. Как сообщают эксперты, характер и поведение определенных знаков Зодиака играют ключевую роль во взаимоотношениях, открывает Америку Zen.yandex.ru. 

Весы

Люди этого знака очень преданные, романтичныtеи любвеобильные. Несмотря на эти качества, именно Весы лидируют в рейтинге рогоносцев. Партнеры постоянно изменяют им, несмотря на то что последние делают все для взаимной и долгой любви. Из-за того что Весы перегибают палку, пытаясь завладеть всем временем, вниманием и интересами любимых, вторые половинки решаются на измену. 

Козерог

До последнего Козероги считают, что в их отношениях все складывается прекрасно. В начале романов Козероги являются идеальными спутниками, но после получения штампов в паспорте они возвращаются к прежнему образу жизни – холостому и беззаботному. У Козерогов остаются лишь два интереса – они сами и карьера. Партнеры не выдерживают и уходят к другим.

Девы

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, хуже остальных переносят измены. Они уверены, что все окружающие, как и они сами, трепетно относятся к верности. Девы просто притягивают нечестных партнеров, готовых предать. Им легко изменять, так как Девы верят спутникам и не обращают внимания на тревожные «звоночки».

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