Родственница Сильвестра Сталлоне сгорела заживо в ДТП

В Одессе в результате аварии погибли дети крупных бизнесменов: Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко. Выяснилось, что Кравченко является родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне по линии матери. Виктория сгорела живьем, передает StarHit.
Ночью 24 марта в Одессе на проспекте Шевченко произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Водитель BMW пошел на обгон на большой скорости и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в столб. Хозяина иномарки выбросило из автомобиля, который тут же начал гореть. В это время внутри находилась девушка, потерявшая сознание во время столкновения.
Прибывшие на место происшествия спасатели потушили авто, но к этому моменту пассажирка скончалась. Были озвучены имена погибших: жертвами аварии стали 22-летний сын крупного бизнесмена Шамиль Гаджиев и 33-летняя дочь владельца местной клиники пластической хирургии Валерия Кравченко Виктория, у которой осталось двое детей. Выяснилось также, что Кравченко является дальней родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.
К слову, отец Виктории ранее упоминал о родстве с матерью Сильвестра — Жаклин, чьи прародители переехали в Америку из Украины в 1888 году. Окружающие не верили словам бизнесмена до тех пор, пока Жаклин Сталлоне не рассказала в одном из интервью, что у нее в Одессе есть племянник Валерий Кравченко.
«Не понимаю, почему моя семья покинула этот город, — делилась женщина, во время визита на родину предков. — Лично мне он очень нравится. Я с удовольствием вновь попробую здешнюю рыбу. Она какая-то особенная. Приносит большую пользу коже, волосам, а также мозгу. О своем одесском происхождении я поведала Барбре Стрейзанд. Та была очень удивлена. Ведь в числе основателей Голливуда были именно одесситы!»