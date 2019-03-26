Жители Маарду считают, что их предали

Очередной выпуск Kuuuurija рассказывает о жизни Маарду, а если быть более точным - то о садоводческих кооперативах, которые образовались еще в советское время за городской чертой. В течение 40 лет люди там выращивали овощи и фрукты. В общей сложности на 123 га земли расположились 22 садоводческих хозяйства, пишет Kuuuurija.postimees.ee.
Прошло 10 лет. И совет волости Йыэляхтме решил расторгнуть договоры аренды на эти участки стран и продать землю на аукционе.
Примечательно, что в генеральном плане сельского самоуправления Йыэляхтме эти земли обозначены как предназначенные для коммерческой и производственной деятельности, хотя хотя на самом деле здесь тысячи участков маардусцев.
На сегодняфшний день муниципалитет Йыэляхтме достиг соглашения с городом Маарду об изменении границ, чтобы приусадебные участки все-таки стали частью города Маарду. Однако здесь есть одно большой НО.
Маардусцы должны выплатить около 3,5 миллионов евро за эти участки сельскому муниципалитету Йыэляхтме.
Телеведущая Kuuuurija обсуждила проблему с мэром Маарду и уверена в несправделивости сделки. Если бы город Маарду смог продать эти земли сегодняшним арендаторам, то вырученные 3,5 миллиона евро были бы потрачены на развитие района. Там были бы построены линии электропередач, приличные дороги.
Сельский муниципалитет Йыэляхтме, который никогда не имел никакого отношения к этому району и никогда ничего не делал для маардуских дачников, теперь должен получить 3,5 миллиона евро. Просто так.
Важно, чтобы все эти решения были одобрены советом волости Йыэляхтме или всеми жителями волости. У садоводов вообще нет права голоса, так как они не являются гражданами волости Йыэляхтме и не имеют возможности влиять на решения волости Йыэляхтме.
Мы много говорим об интеграции и о том, как русскоязычные жители могут лучше интегрироваться в наше общество и чувствовать себя более уверенно, но в реальности выходит наоборот. Не говоря уже о том, что жители Маарду чувствуют себя преданными.