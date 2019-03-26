Жители Маарду считают, что их предали

Примечательно, что в генеральном плане сельского самоуправления Йыэляхтме эти земли обозначены как предназначенные для коммерческой и производственной деятельности, хотя хотя на самом деле здесь тысячи участков маардусцев.

Очень жаль жителей города Маарду, потому что их дачи находятся как раз на границе муниципалитета Йыэляхтме. Кстати, если бы сельсовет Йыэляхтме продал эти земли десятью годами раньше, ему пришлось бы выплатить государству 65% дохода от продажи земли в соответствии с Законом о реформе собственности.

Но власти Йыэляхтме подождали, а сейчас решили подзаработать на жителях Маарду.

На сегодняфшний день муниципалитет Йыэляхтме достиг соглашения с городом Маарду об изменении границ, чтобы приусадебные участки все-таки стали частью города Маарду. Однако здесь есть одно большой НО.

Маардусцы должны выплатить около 3,5 миллионов евро за эти участки сельскому муниципалитету Йыэляхтме.