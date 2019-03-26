Смесь Кинг-Конга и Барби: юная китаянка-бодибилдер покоряет Сеть

В детстве Чен была очень застенчивой. Когда же она посмотрела турнир по бодибилдингу, поняла, что красота может быть разной.

Китаянка рассказывает, что вид девушек-культуристок произвело на нее неизгладимое впечатление, и она отправилась в зал заниматься.

Сейчас Чен, рост которой всего 155 сантиметров, поднимает 120 килограммов, что более чем двое больше ее собственного веса.

В Сети китаянка известна под псевдонимом King Kong Barbie. Она транслирует свои тренировки на китайских видеоплатформах и собрала там около 300 тысяч поклонников.

Чен признается, что

не все оценили ее увлечение, поскольку в Китае считается, что «женщина должна выглядеть слабой, чтобы быть красивой».

Но девушка не собирается останавливаться и планирует принять участие в профессиональных соревнованиях по бодибилдингу.