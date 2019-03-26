СМИ: «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва

Беспокойство ряда делегаций вызвали недавние ракетные обстрелы территории Еврейского государства из сектора Газа. В частности, одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса.

Впрочем, организаторы отмечают, что подготовка к мероприятию будет продолжена, а помешать его проведению может только полномасштабная война. Однако о том, какое решение в подобном случае будет принято, в оргкомитете отвечать отказались.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки по Израилю выпущено более 30 ракет из сектора Газа. Такие данные приводит пресс-служба израильских Военно-воздушных сил.

Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.