Вт, 26.03.2019
Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • СМИ: «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва

СМИ: «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Спасатели участвуют в тренинге в рамках подготовки к конкурсу Eurovision 2019

ФОТО: CORINNA KERN / REUTERS

Несмотря на проблемы, организаторы заявляют, что подготовка к проведению конкурса будет продолжаться.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2019», который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Super.

Беспокойство ряда делегаций вызвали недавние ракетные обстрелы территории Еврейского государства из сектора Газа. В частности, одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса.

Впрочем, организаторы отмечают, что подготовка к мероприятию будет продолжена, а помешать его проведению может только полномасштабная война. Однако о том, какое решение в подобном случае будет принято, в оргкомитете отвечать отказались.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки по Израилю выпущено более 30 ракет из сектора Газа. Такие данные приводит пресс-служба израильских Военно-воздушных сил.

Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ