Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре
Один из пациентом московского онкологического центра утверждает, что около двух недель назад видел артиста у кабинета радио-лучевлой терапии. По словам мужчины, Владимир Кузьмин болеет раком, делится такой новостью Starhit.ru.
Владимир Кузьмин на здоровье никогда не жаловался, однако недавно один из пользователей социальных сетей озадачил поклонников 63-летнего певца неожиданной новостью: мужчина сообщил, что видел артиста в онкологическом центре. «Выходя из кабинета радио-лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало», — отметил Алексей.
Пациент медицинского учреждения также признался, что осмелился подойти к музыканту со словами поддержки.
«Подошел к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983-м, что на одном аппарате облучаемся, и все будет у нас зашибись. Сказал, что, мол, держись брат, рачок-волчок, конечно, крутится, но обязательно остановится скоро, и иначе быть не может», — рассказал Алексей.
Кузьмин в последнее время много гастролирует, несмотря на то что не раз заявлял о прекращении концертной деятельности. С возрастом музыкант решил отказаться от вредных привычек. Особенно сейчас, когда его связывают отношения с 26-летней Светланой.