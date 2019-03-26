Бузова станет мобильным оператором
Сервис от популярной певицы станет доступен в России в начале следующего месяца. Подробности, как пишет Life.ru, пока неизвестны.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора. Запуск запланирован на 1 апреля. Как он будет называться и какие будут предложены тарифы, неизвестно. Сайт сотового оператора уже запущен. Певица в Instagram Stories призвала делать репосты — в таком случае логотип сервиса появится быстрее.
Велика вероятность, что сотовый оператор запущен на базе сетей Tele2, позволяющего всем желающим открывать подобные проекты.