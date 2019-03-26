Вт, 26.03.2019
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Бузова станет мобильным оператором
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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Сервис от популярной певицы станет доступен в России в начале следующего месяца. Подробности, как пишет Life.ru, пока неизвестны.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора. Запуск запланирован на 1 апреля. Как он будет называться и какие будут предложены тарифы, неизвестно. Сайт сотового оператора уже запущен. Певица в Instagram Stories призвала делать репосты — в таком случае логотип сервиса появится быстрее.

Велика вероятность, что сотовый оператор запущен на базе сетей Tele2, позволяющего всем желающим открывать подобные проекты.

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