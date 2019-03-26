Эксперты рассказали, чем рискуют пассажиры из-за бортпроводников

Согласно приведенным данным, собранным CHIRP — британской программой анонимной и конфиденциальной отчетности, основная проблема кроется в плохом обучении сотрудников авиалайнеров. Некоторые из них не знают, как правильно пользоваться кислородной маской, другие неправильно закрывают двери самолета.
При этом издание привело несколько примеров, иллюстрирующих данную проблему. В первом случае пассажиру, который плохо себя почувствовал на борту, одели кислородную маску, однако кислород из нее не поступал, что могло повлечь за собой серьезные последствия. В другом случае стюардесса не закрыла дверь авиалайнера перед взлетом.
Также среди инцидентов отмечаются использование смартфонов бортпроводниками во время посадки, халатность и недостаточный контроль за выполнением требований пристегнуть ремни и не блокировать аварийные выходы.