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Эксперты рассказали, чем рискуют пассажиры из-за бортпроводников
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Самолет British Airways. Иллюстративное фото.

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

В большинстве случаев безопасность авиапассажиров ставится под угрозу из-за недостаточной квалификации бортпроводников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Согласно приведенным данным, собранным CHIRP — британской программой анонимной и конфиденциальной отчетности, основная проблема кроется в плохом обучении сотрудников авиалайнеров. Некоторые из них не знают, как правильно пользоваться кислородной маской, другие неправильно закрывают двери самолета.

При этом издание привело несколько примеров, иллюстрирующих данную проблему. В первом случае пассажиру, который плохо себя почувствовал на борту, одели кислородную маску, однако кислород из нее не поступал, что могло повлечь за собой серьезные последствия. В другом случае стюардесса не закрыла дверь авиалайнера перед взлетом.

Также среди инцидентов отмечаются использование смартфонов бортпроводниками во время посадки, халатность и недостаточный контроль за выполнением требований пристегнуть ремни и не блокировать аварийные выходы.

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