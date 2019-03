Не упустите свой шанс! На кастинг ждут эстонских красавиц с пышными формами

Конкурс Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size бросает вызов современному стандарту красоты. Агентство Angel Models Agency уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой вселенную. Ждём всех пышнотелых красоток на кастинг.

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен сам конкурс красоты моделей plus size будет таким же, как и «обычный». «Правда дефиле в купальниках зрители не увидят. Женственность и красоту на конкурсе помогут подчеркнуть великолепные наряды от бренда Marina Rinaldi. Главным критерием отбора на кастинге будет являться умение себя преподнести. Финал конкурса состоится в модном ночном клубе Privе 28 апреля. Участие в конкурсе платное. Финалистки конкурса получат уникальную возможность представить страну на международном конкурсе красоты Ms. Top of the World 2019 Plus Size, который пройдёт в сентябре на Украине»,- добавила Анна.