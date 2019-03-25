Денис Клявер разделся на фоне сугробов
Российский певец Денис Клявер решил оригинально отметить свой профессиональный праздник, рассказывает Cosmo.ru. День работника культуры, который отмечается сегодня, 43-летний певец провел, загорая на террасе в собственном доме.
Артист поделился в Instagram забавным видео. Сначала камера показывает заснеженный двор с редкими клочками выглядывающей из-под сугробов травы. Затем она смещается, а в кадр попадает сам певец. Он обнажен по пояс, на нем лишь короткие серые шорты. Денису приходится прикрывать ладонью глаза — солнце светит слишком ярко.
«Москва. 25 марта. Так мы отмечаем День работника культуры. Ну реально - солнце печет. В общем, открыл сегодня московский загар. Весенний, первый. Чего и вам желаю. Погрейтесь сегодня», — невозмутимо говорит лежащий на шезлонге Клявер.