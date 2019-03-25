Пн, 25.03.2019
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  • Эстонские танцоры Кайса Оя-Мехине и Марко Мехине стали родителями

Эстонские танцоры Кайса Оя-Мехине и Марко Мехине стали родителями
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Кайса Оя и Марко Мехине

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Тренер по танцам Кайса Оя-Мехине (34), известная зрителям по передаче «Танцы со звездами», и ее муж Марко Мехине (32) неделю назад стали родителями. У пары родился мальчик, сообщает радостную новость Elu24.ee.

Первенец Кайсы и Марко появился на свет 18.03 в 10.37. Вес новорожденного составил 3720 гр, рост 55 см. Мальчика назвали Рамон.

По словам Кайсы, она переживает совершенно новые эмоции - материнские чувства, огромное восхищение ребенком и безграничная любовь.

Кайса и Марко поженились пять лет назад. Свадебная церемония прошла в замке Таагепера, на свадьбе присутствовали более 70 гостей.

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