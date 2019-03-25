Варнава восхитила фанатов интимным снимком 

Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлесс. Пользователи не смогли пройти мимо такого пикантного поста и поделились своими мыслями.
На черно-белых фотографиях актриса запечатлена с короткой стрижкой и ножницами в руках. В подписи к посту звезда в шутку назвала себя "женщиной-фриком" и указала стилистов и визажистов, которые помогли создать ей такой сумасшедший образ, сообщает Rambler.ru.
Подписчики пришли в восторг от интимных снимков Екатерины Варнавы. «Очень загадочная. Команда — молодец! Но без такой шикарной модели у них ничего бы не получилось! Умничка!», «Боже мой! Какая ты красоточка!», «Бомба», «Мне очень нравитесь вы как внешне, так и внутренне. Оставайтесь собой», — отмечали они.
Instagram
Екатерина Варнава
Но не обошлось и без негативных замечаний. Некоторые пользователи спрашивали, когда звезда обратится к пластическим хирургам, чтобы исправить свои недостатки. «Нос не хотите прооперировать?», — написал один из подписчиков.
Instagram
Екатерина Варнава
Напомним, недавно телеведущая стала гостьей Youtube-шоу Comment Out. Артистка должна была оставить обидный комментарий о продюсере Максиме Фадееве под последней публикацией в Instagram спортсмена Федора Емельяненко. Екатерина Варнава отказалась сделать это, и тогда ее соперник, хореограф Мигель, срезал с нее бюстгальтер.