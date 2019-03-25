Варнава восхитила фанатов интимным снимком 

Екатерина Варнава Instagram

Подписчики пришли в восторг от интимных снимков Екатерины Варнавы. «Очень загадочная. Команда — молодец! Но без такой шикарной модели у них ничего бы не получилось! Умничка!», «Боже мой! Какая ты красоточка!», «Бомба», «Мне очень нравитесь вы как внешне, так и внутренне. Оставайтесь собой», — отмечали они.