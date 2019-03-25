Эдгар Гергель: объехал пол-Европы и понял, что в процветающей Эстонии самое дорогое топливо

На прошлой неделе совершил тур по странам Европы на автомобиле, поэтому на цены бензина марки 95 обратил самое пристальное внимание. Если делать вывод об уровне жизни граждан по ценам на бензин, то в Эстонии население должно жить даже лучше, чем в Австрии.
11 европейских стран за семь дней? Запросто! В список вошли: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Австрия и Италия. И где автомобильное топливо оказалось самым дорогим, как вы думаете? Бинго! Правильно, в Эстонии, по сравнению с нашими ценами отдыхает даже Австрия, где топливо стоило в период моего посещения от 1.10 до 1.20. В день отъезда из Эстонии бензин в Таллинне стоил 1.30. Самое дешевое топливо оказалось в Литве! Удалось увидеть цены на 95-й бензин от 1.07 евро за литр до 1.18. Итого почти 10 евро разница, если заправлять полный бак - 40 литров. А если четыре таких полных бака в месяц? Уже 40 евро! Неплохо, да?
Впереди еще повышение цен
Сегодня, кстати, жителей Эстонии шокировали новостью о том, что после 1 апреля нас ждет очередное повышение цен на бензин, которое может составить до 8 центов за литр, всё из-за того, что теперь в топливе должно будет содержаться большее количество этанола. Расход топлива из-за этого автоматически увеличится. Поэтому на то же количество литров ездить будем меньше, а платить больше, сообщает Rus.Postimees.ee.
Такое чувство, что Эстония действительно процветает, при чем активней, чем одна из лучших стран для жизни - Австрия. Так ли хорошо мы цветем, чтобы активно цены повышать?
Мы с вами держимся, товарищи! Платим и плачем.