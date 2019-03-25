Пьяные на полу: Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку в гей-баре с Адель

Jennifer Lawrence ФОТО: AFP / Scanpix

Посетителей гей-бара Pieces в Нью-Йорке ждал приятный сюрприз, когда посреди вечера в помещении появились Дженнифер Лоуренс и многократная победительница премии «Грэмми» Адель.

Adele ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Звёзды как следует повеселились, танцуя, выпивая и принимая участие в различных конкурсах. Адель и Дженнифер болтали с посетителями, обнимались с полуголыми танцорами и играли в алкогольные игры. Во время одной из них очевидцы засняли Адель, лежащую на полу, пока Лоуренс щекотала подругу под громкий смех других посетителей.

После Дженнифер прошла за кулисы и получила урок макияжа от одного из выступающих трансвеститов, параллельно весело беседуя с певицей. После такого весёлого времяпрепровождения в честь помолвки остаётся только гадать, какой размах примет девичник звезды.

Напомним, о помолвке актрисы с директором арт-галереи Куком Марони стало известно в начале февраля. Представитель Лоуренс заявил, что уже в ближайшее время звезда пойдёт к алтарю, но не уточнил дату свадебной церемонии. Уже позже папарацци запечатлели Дженнифер на ужине с друзьями, где актриса показала впечатляющее помолвочное кольцо с бриллиантом.