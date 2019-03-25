В Таллинне взрослых теперь убаюкивают в люльке. Смотрите видео!

Наслаждаться сладким чувством уюта, защищенностью и мерным покачиванием колыбели отныне могут не только малыши. В середине марта в Таллинне открылся центр комплексной сказкотерапии LullaBed. Главная задача центра – избавлять людей от повседневного стресса и разных психологических проблем. В центре разработано множество программ для детей, взрослых и подростков. Но изюминка LullaBed – колыбель для взрослых. Аналогов такой люльки, по словам основателя центра Елизаветы Хаустовой, нет во всем мире.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Люлька эта – совсем такая, в какой нас убаюкивали в детстве. Только размеры не детские – в длину колыбель 2,1 метра. В такой с легкостью можно убаюкать даже рослого и увесистого мужчину.

«Во время убаюкивания человек имеет возможность отдохнуть и душой, и телом. В современном мире очень много стресса, людям некогда полноценно отдыхать. Даже когда человек ложится спать, бывает очень трудно отключиться от потока навязчивых мыслей и проблем. Так что наша задача – дать человеку полноценный отдых за очень короткий промежуток времени – 30 минут», – объясняет Елизавета и отмечает, что мужчины «убаюкиваться» к специалистам идут охотнее, чем женщины, разумеется, на условиях анонимности.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В центре Lullabed человеку, который пришел на сеанс сказкотерапии, предлагают переодеться в просторную ночную рубашку. А потом укладывают в огромную колыбель, заботливо накрывают одеялом, закрывают специальной занавеской и начинают качать, совсем как в детстве, как мама…

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Уже через пару минут чувствуешь такую защищенность и безмятежность, что невольно сворачиваешься калачиком. Укачивание в люльке сопровождается тихой музыкой, а приятный голос рассказывает сказки. Смотрите видео!