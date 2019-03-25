Уже через две недели! Александр Литвин расскажет в Таллинне об интуиции

Александр Литвин — военный врач в прошлом, в настоящее время известен как писатель, исследователь в области психоэмоциональной генетики и гравитационной биологии. К нему за помощью обращаются миллионы, среди его клиентов - успешные политики, бизнесмены, спортсмены и деятели культуры.

Александр Литвин впервые выступит с такой лекцией в Таллинне! Эта встреча, прежде всего, для людей интуитивных, но пока еще не имеющих возможности разобраться со своими ощущениями, но она будет полезна любому. Александр Литвин поделится информацией, которая поможет двигаться по жизни, откроет новые горизонты и убережет от ошибок.

Никакой магии, мантр и мотиваций. Только то, от чего мурашки по коже. Александр Литвин поможет разобраться в том, что же на самом деле управляет нашими ритмами, настроением и эмоциями, и даст простые работающие рекомендации, которые сможет использовать каждый. А также ответит на вопросы, которые смогут задать зрители в зале!

Александр Литвин: «Я всегда основываюсь на дате и месте рождения человека. Когда я консультирую конкретных людей, я спрашиваю не только их дату, но и данные их родителей, бабушек, дедушек, партнеров, детей. Момент появления на свет в определенный день, месяц и год — это некий штрих-код, система координат, которая определяет характер человека, его здоровье, предрасположенности. Я рассказываю, как пользоваться этой системой координат, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. И неважно, что это — выбор партнера, профессии или старт бизнеса. Главное — все делать своевременно. Я открываю людям глаза на неочевидные вещи, показываю причинно-следственные связи. И дальше, поняв как это работает, они начинают по-другому относиться к своей жизни и к своей интуиции. Интуиция — не шестое чувство, как принято ее называть, а чувство №1. Человек интуитивный делает правильный жизненный выбор, получает максимальное количество положительных эмоциональных оценок от окружающих, и его дети рождаются здоровыми и гармоничными.

Я активно продвигаю идею интуиции как естественного природного инструмента, обеспечивающего в первую очередь наше счастье как на уровне текущего момента, так и на уровне тех, кто придет за нами, наших потомков. Ведь самая большая радость для нас — возможность увидеть счастливыми своих детей и внуков!»

Дополнительная информация о лекции и билетах ЗДЕСЬ!