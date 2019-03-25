Пн, 25.03.2019
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Чудское озеро содрогнется этим летом! Российские звезды выступят на крутом музыкальном фестивале

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ФОТО: Промо

​Популярный летний фестиваль Chudo Fest в этом году 27 июля отметит свой пятый юбилей. На берегу Чудского озера в местечке Касепяя традиционно встретятся друзья, знакомые и самые веселые и счастливые люди страны.

Певец Сергей Сумин вновь собирает поклонников полюбившейся многим русской музыки, хитов 80-90-ых. На сцене для вас зажгут легендарные группы «Мираж» и «Ласковый май». Также на сцене появится певица из Эстонии Анна Лейтан («Мэй Дэй»), Илона Калдре и Сергей Сумин. Но это далеко не все сюрпризы, которые готовят для вас организаторы. Следите за новостями. Билеты скоро поступят в продажу!

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