Чудское озеро содрогнется этим летом! Российские звезды выступят на крутом музыкальном фестивале

Популярный летний фестиваль Chudo Fest в этом году 27 июля отметит свой пятый юбилей. На берегу Чудского озера в местечке Касепяя традиционно встретятся друзья, знакомые и самые веселые и счастливые люди страны.
Певец Сергей Сумин вновь собирает поклонников полюбившейся многим русской музыки, хитов 80-90-ых. На сцене для вас зажгут легендарные группы «Мираж» и «Ласковый май». Также на сцене появится певица из Эстонии Анна Лейтан («Мэй Дэй»), Илона Калдре и Сергей Сумин. Но это далеко не все сюрпризы, которые готовят для вас организаторы. Следите за новостями. Билеты скоро поступят в продажу!