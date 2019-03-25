В Эстонию едет Денис Клявер

Денис Клявер никогда не стоял на месте в своем творческом развитии. Сразу после завершения карьеры в успешном дуэте «Чай вдвоем», Денис стал искать свой собственный, индивидуальный стиль, который смог бы отразить все его мысли и переживания, душевные порывы и эмоции, которые порой можно передать только с помощью музыки.

Дениса можно назвать одним из главных романтиков нашей страны: он поет о девушках и для них, о любви и расставании. А в его музыке с легкостью переплетается звучание романтичного рояля с тяжелой гитарой. Местом проведения сольного концерта — Санкт-Петербург стал не случайно. Это родной город певца, любимое место, которым он не перестает вдохновляться.

Денис Клявер - звезда, заявившая о себе задолго до начала сольной карьеры. Денис Клявер - композитор и автор большинства песен коллектива Чай Вдвоем.

Новые хиты, новое звучание, новый ДенисКлявер, который по-новому полюбился своим слушателям. И, безусловно, самые главные хиты «Чая вдвоем» - как дань памяти большому творческому этапу в жизни артиста.

Российский певец, музыкант, актёр и композитор, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём». Сын актёра и ведущего телепередачи «Городок» Ильи Олейникова. Лауреат премии «Золотой граммофон».

В сентябре 2018 года артист врывается во все хит-парады и диджитал-тренды с клипом «Когда ты станешь большим». Видео, в котором снялось более 30 звездных отцов и их детей, за считанные часы становится вирусным и одновременно с этим самым просматриваемым за всю карьеру певца.