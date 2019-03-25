Пн, 25.03.2019
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  • Джей Ло оскорбила мужчин, заявив, что до 33 лет они бесполезны

Джей Ло оскорбила мужчин, заявив, что до 33 лет они бесполезны
Пользотватели соцсетей отреагировали незамеждительно

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Дженифер Лопес

ФОТО: SCANPIX

Прошлым летом с 49-летней певицей вышло видео о сотрудничестве с приложением для знакомств «Тиндер». Тогда этот ролик прошел незамеченным, но сейчас о нем внезапно вспомнили — и не зря. Всего одной фразой Дженнифер Лопес умудрилась разозлить многих, пишет Life со ссылкой на Mirror.

По задумке «Тиндера», в серии видео знаменитости должны помогать обратившимся в поиске пары. Известные личности на камеру должны рассказывать о работе приложения и давать советы, как лучше выбрать себе пару. Вот и Дженнифер Лопес в том видео помогала кантри-певице Брук найти себе парня, делясь ценными замечаниями.

По крайней мере, так, вероятно, посчитала сама Джей Ло, заявив, что мужчины моложе 33 лет абсолютно бесполезны. Листая анкеты, она тут же привела пример — парня по имени Морис, который в свои 29 лет работал менеджером по социальным медиа. Тогда ролик и комментарий не вызвали особого ажиотажа, но о них внезапно вспомнили сейчас, и в Сети тут же начались бурления.

«Ха! Представьте, что такое бы сказал мужчина! Женщины сразу накинулись бы на него с факелами и вилами, не так ли? Как-то лицемерно», «Мне вот интересно, а в каком возрасте женщины становятся полезными? Это лишь подтверждает, что они ищут в мужчинах только выгоду для себя. Для женщины важен лишь статус», - такие комментарии посыпались.

Конечно же, женщины поспешили вмешаться и заявили, что Джей Ло во всем права, а в комментариях собрались просто бесполезные мужчины младше 33 лет.

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