Джей Ло оскорбила мужчин, заявив, что до 33 лет они бесполезны

По крайней мере, так, вероятно, посчитала сама Джей Ло, заявив, что мужчины моложе 33 лет абсолютно бесполезны. Листая анкеты, она тут же привела пример — парня по имени Морис, который в свои 29 лет работал менеджером по социальным медиа. Тогда ролик и комментарий не вызвали особого ажиотажа, но о них внезапно вспомнили сейчас, и в Сети тут же начались бурления.

«Ха! Представьте, что такое бы сказал мужчина! Женщины сразу накинулись бы на него с факелами и вилами, не так ли? Как-то лицемерно», «Мне вот интересно, а в каком возрасте женщины становятся полезными? Это лишь подтверждает, что они ищут в мужчинах только выгоду для себя. Для женщины важен лишь статус», - такие комментарии посыпались.

Конечно же, женщины поспешили вмешаться и заявили, что Джей Ло во всем права, а в комментариях собрались просто бесполезные мужчины младше 33 лет.