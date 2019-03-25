Александр Цекало потратил на свадебное путешествие более 10 000 евро
Продюсер и его молодая жена наслаждаются отдыхом в Италии. Пара уже посетила несколько городов. Сейчас супруги остановились в одном из фешенебельных отелей Амальфи, за 10 дней проживания в котором Александр Цекало заплатил более 10 000 евро, рассказывает Starhit.ru.
Незадолго до 58-летия Александр Цекало женился на молодой избраннице Дарине Эрвин. Дарина, проживающая в США, настояла на том, чтобы брак был зарегистрирован в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовало 20 человек, — самые близкие новоиспеченных супругов. Пышное свадебное торжество планируется провести в мае в Москве. Сюда уже пригласят коллег Цекало по шоу-бизнесу.
Сейчас молодые наслаждаются медовым месяцем в солнечной Италии. Сначала Александр и Дарина посетили Рим, затем Неаполь, пока они остановились в Амальфи. Александр не стал экономить на любимой: супруги проживают в лучшем пятизвездочном отеле города Grand Hotel Convento di Amalfi, расположенном на берегу живописного Тирренского моря.
За сутки в отеле, построенном на месте монастыря XIII века, продюсер платит более 1 000 евро. Учитывая то, что пара остановилась в нем на 10 дней, только проживание в фешенебельных апартаментах обойдется Цекало в более 10 000 евро. В оплату входит завтрак, накрытый по принципу «шведского стола».
Стоит ли говорить о том, что здесь есть все для комфортного отдыха. Интерьер номеров выполнен в пастельных тонах. В каждом из них — дорогая мебель, мини-бар, на полу — терракотовая плитка, ванные комнаты отделаны каррарским мрамором. В распоряжении отдыхающих джакузи на террасе, бассейн под открытым небом, где влюбленные часто устраивают романтические вечера, спортзал, СПА-центр, два уютных ресторана, в которых можно отведать изысканные блюда итальянской и средиземноморской кухни.