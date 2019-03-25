Бузова поставила фанатов в тупик, показав кольцо на безымянном пальце

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась отмечать день рождения матери в Барселону и вызвала волну обсуждений среди своих подписчиков — всё благодаря загадочному кольцу на безымянном пальце, которое регулярно мелькает на фото и видео в её инстаграм-аккаунте.

Однако, несмотря на то что Ольга демонстрирует свое новое украшение достаточно открыто, главной интриги — кто же даритель — она не раскрывает.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Подлил масла в огонь участник телешоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков, который опубликовал в "Инстаграме" видеозапись, на которой он сидит в автомобиле, за рулём которого мама Бузовой, и под песню Ольги они весело куда-то едут. Видео подписано: "С днём рождения, тёща!"

В то же время сама Бузова в своих соцсетях даёт поклонникам совсем другие намёки. Благодаря им родилась версия, что её избранником является музыкант Лёша Свик, с которым они исполнили композицию "Поцелуй на балконе" — именно она, кстати, звучит в машине у мамы Ольги на видеозаписи Коробкова. Под эту же композицию певица танцует в своём видео.

Согласно версии поклонников, во время написания песни между артистами вспыхнули чувства. Это отчасти подтверждается тем, что они периодически заигрывали друг с другом в соцсетях, отправляли "сердечки" и делали заявления о том, что они больше чем друзья.