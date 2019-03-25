Подружки-хохотушки: жена Джастина Бибера показала стройную фигуру в пляжной фотосессии

Вы переживаете и обращаете на это внимание до какого-то определенного момента. Вам следует тренировать свой мозг и задавать себе такие вопросы: "Почему мне есть для этого дело? Я не знаю этих людей, а они не знают меня. Они не являются частью моей жизни и моих отношений".