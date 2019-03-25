Подружки-хохотушки: жена Джастина Бибера показала стройную фигуру в пляжной фотосессии
Супруга Джастина Бибера снова оказалась в центре внимания. Модель снялась в рекламной фотосессии и дала откровенное интервью.
После свадьбы с Джастином Бибером, которая стала для многих неожиданностью, на Хейли Болдуин нередко сыпется критика. В интервью журналу Cosmopolitan модель откровенно рассказала об отношении к хейтерам.
Модель, которая также вместе с подругой снялась в рекламной фотосессии купальников ROXY, призналась, что не читает комментарии в соцсетях, пишет Hochu.
Вы переживаете и обращаете на это внимание до какого-то определенного момента. Вам следует тренировать свой мозг и задавать себе такие вопросы: "Почему мне есть для этого дело? Я не знаю этих людей, а они не знают меня. Они не являются частью моей жизни и моих отношений".
При этом Хейли отметила, что иногда даже удаляет приложения для социальных сетей, чтобы у нее не было соблазна в них заходить.
Проблема в том, что люди становятся собственниками и думают, что, например, могут чувствовать боль и страдания других людей. Они думают, что знают людей, которые знамениты, потому что их жизнь публична.