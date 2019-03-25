Такой маленький! Геттер Яани показала живот на последних месяцах беременности

Певица решила не уходить в декретный отпуск раньше времени. В субботу, 23 марта, Геттер, которая сейчас находится на последнем месяце беременности (певица ожидает первенца), выступила вместе со своей группой в Cafe Amigo и поблагодарила всех гостей вечеринки в Instagram, опубликовав свежий кадр.

«Спасибо всем, кто пришел нас послушать! Так здорово было видеть среди публики друзей и членов семьи! Даже моя бабушка пришла!» - написала она в комментарии к снимку, на котором позирует в рубашке и джинсах.