Пн, 25.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Такой маленький! Геттер Яани показала живот на последних месяцах беременности

Такой маленький! Геттер Яани показала живот на последних месяцах беременности

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Getter Jaani, Eesti Laul 2019 finaalkontserdil esitamas lugu «Võta mul käest».

ФОТО: Konstantin Sednev / Scanpix

26-летняя эстонская певица Геттер Яани опубликовала в социальной сети Instagram свежий снимок. 

Певица решила не уходить в декретный отпуск раньше времени. В субботу, 23 марта, Геттер, которая сейчас находится на последнем месяце беременности (певица ожидает первенца), выступила вместе со своей группой в Cafe Amigo и поблагодарила всех гостей вечеринки в Instagram, опубликовав свежий кадр. 

«Спасибо всем, кто пришел нас послушать! Так здорово было видеть среди публики друзей и членов семьи! Даже моя бабушка пришла!» - написала она в комментарии к снимку, на котором позирует в рубашке и джинсах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on

Напомним, что со своим возлюбленным Оттем Сандером Пальмом певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор они неразлучны. У Оття уже есть ребенок от прошлых отношений, а для Геттер эта беременность стала первой. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ