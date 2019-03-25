35-летний певец погиб на съемках клипа из-за глупой случайности

Певец использовал оружие в качестве реквизита на съемках своего нового клипа в Хьюстоне, штат Техас. Но что-то пошло не так. Кантри-музыкант положил пистолет в карман, и тот выстрелил, попав в голову. Случайная рана оказалась смертельной, пишет Лайф со ссылкой на Foxnews.

Ранее в марте Картер выпустил довольно успешный клип на песню Love Affair, который уже собрал на "Ютубе" около 180 тыс. просмотров. Также певец подписал контракт с компанией Triple Threat Management и собирался в тур по десяти штатам. По словам представителей организации, у Джастина был большой потенциал в музыкальной сфере. И он даже мог повторить успех знаменитого кантри-певца Гарта Брукса.

Мать исполнителя рассказала, что он был очень добрым и любящим человеком, который верил в Бога и занимался благотворительностью.

Он очень любил музыку и Бога. Библия была у него дома, в кабинете и даже в грузовике,