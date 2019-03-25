СМИ: Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами

Как сообщает StarHit, 70-летний артист внезапно потерял сознание и во время падения сильно ударился головой. Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.

По данным издания, медики поставили ему диагноз «синокопальное состояние», то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать. В то же время, сам Николаев и его супруга позднее опровергли появившуюся информацию.

Супруга артиста подтвердила, что у него было недомогание, но заверила, что все уже прошло. Она отметила, что на неделе из-за геомагнитной обстановки даже у здоровых людей наблюдались проблемы с давлением, и подтвердила, что ее муж находится дома.

Позже эту информацию подтвердил сам Николаев, сообщает Gazeta.

«Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства», — сказал он.