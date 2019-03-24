Вс, 24.03.2019
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  • В своем репертуаре: самая сексуальная модель мира показала себя в бикини

В своем репертуаре: самая сексуальная модель мира показала себя в бикини
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Модель рассказала в Instagram, что ждала с нетерпением новую коллекцию Inamorata Woman.

Более 20 миллионов подписчиков в Instagram следят за жизнью Эмили Ратаковски. Модель часто в фотосессиях балансирует на грани, как бы не показать чего-то неприемлемого для соцсети, но не отказывается от обнаженных снимков.

Эмили Ратаковски владеет брендами нижнего белья и купальников Inamorata Woman. Очередная рекламная кампания в честь новой коллекции купальников не смогла остаться без фотографии топлес. Модель снялась в синем бикини, прикрыв грудь руками. «Мой новый любимый цвет – синий», – подписала снимок Ратаковски. Знаменитость уверена, что чем меньше на ней видно купальник, тем лучше пройдет реклама купальников.

ФОТО: Vida Press

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