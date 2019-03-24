«На голую грудь»: Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком

Прийти на передачу Алла Пугачева не смогла. Она передала свой подарок Валерию Леонтьеву через ведущего и мужа Максима Галкина.

О сюрпризе коллеге певица подумала заранее. "Озаботилась заранее, обратилась к своему дизайнеру Алишеру и попросила его для тебя сделать – ну, уже, слушай, творчество-то растет – уже не золотой, а практически бриллиантовой галстук", – заявил Галкин, преподнеся коллеге роскошный галстук. Зрители встретили подарок бурными аплодисментами.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Также юморист рассказал, что Пугачева прокомментировала свой презент. Она сказала, что Валерий Леонтьев должен носить аксессуар на голую грудь. "Вместо моего сиротского", – пошутил артист, примерив обновку.

"Алла пожелала, чтобы этот галстук тоже тебе как-то помог в новых образах и дал толчок к новым идеям", – заключил Галкин. На подарок от Примадонны Валерий Леонтьев отреагировал очень эмоционально. "Дорогая Аллуся, Алла Борисовна, Аллусенька, спасибо! Спасибо. Опять вспомнила", – поблагодарил коллегу певец.