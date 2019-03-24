Попытка уместить во рту как можно больше печенья привела к смерти 24-летней англичанки

Инцидент произошел 22 февраля в английском городе Бурне, графство Линкольшир. 24-летняя Бетан была на вечеринке у подруги и решила принять участие в фуд-челлендже. По правилам испытания, участники должны уместить во рту как можно больше круглых бисквитных печений.

ФОТО: SWNS / SWNS

Во время конкурса еда перекрыла дыхательные пути Гэскин, она закашлялась и потеряла сознание. Друзья отвезли ее в больницу, где она скончалась, пролежав пять дней в искусственной коме. Причиной смерти стал сердечный приступ и масштабное повреждение мозга. У нее осталась трехлетняя дочь.

Мишель Гэскин, мать погибшей, предупредила других людей об опасностях, связанных с фуд-челленджами. Она заявила, что получила много отзывов о том, что молодые люди по всему миру участвуют в похожем испытании с маршмеллоу.