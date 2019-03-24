Мария Порошина вышла в свет после родов в сопровождении незнакомца

«Да, это я ее пригласил, потому что хочу, чтобы она отвлекалась от своих дел», — признался актер. На премьере в кинотеатре «Октябрь» многие заметили на руке у Порошиной обручальное кольцо, но на все вопросы о своей личной жизни она предпочла не отвечать, отметив лишь, что ей приятно было вновь стать матерью.

После просмотра актрису около кинотеатра поджидал высокий мужчина в темной куртке, с которым она мило пошла под руку к ресторану. Корреспонденты программы «Ты не поверишь!» сделали вывод, что это друг Порошиной, но все же решили обратиться к нему.

«Вы приходитесь кем-то Марии?» — поинтересовались у мужчины. «Да, конечно», — невозмутимо ответил тот, но решил скрыть свое лицо, удалившись в помещение.

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Отметим, что после расставания с Древновым, многие СМИ написали о том, что у Порошиной роман с актером Ярословом Бойко, с которым Мария не только играла в театре, но и снималась в телесериале «Всегда говори всегда». Но пока эти слухи не подтвердились.

А на днях мать Порошиной, общаясь с журналистами, неожиданно рассказала о том, что новый избранник Марии бизнесмен, который живет за границей.

«Я не могу ничего про него сказать, потому что я его почти не знаю. Он живет за границей, дочь говорит, что в Испании», — призналась Наталья Красноярская.

Напомним, что в начале января Мария Порошина вновь стала матерью — актриса родила сына. Она рассказала: все прошло нормально, и она чувствует себя замечательно. Многие подписчики принялись поздравлять 45-летнюю Порошину, а также задавать вопросы об отце мальчика.