Мать Собчак заступилась за Виторгана

Максим Виторган проводит с сыном много времени. Актер стал учить Платона плавать, когда мальчику было 3 месяца, они и сейчас с удовольствием плещутся вместе, рассказала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.

"Я с Максимом по-прежнему общаюсь, мы в хороших отношениях. Завтра с папой Виторганом идем на премьеру. Понимаете, ведь отношения между людьми складываются и продолжаются независимо ни от чего. Мы — одна семья", – заявила Нарусова.

О том, что Максим Виторган и Ксения Собчак больше не живут вместе, стало известно начале марта. Тем не менее, супруги утверждают, что им удалось сохранить дружеские отношения. Телеведущая не препятствует общению актера с сыном и даже посещает вместе с мальчиком репетиции спектакля, который ставит Виторган.

Собчак не исключает, что в будущем решится родить еще одного ребенка. Пока же она готовится к переезду вместе с мамой и сыном в новый дом, который строит в Подмосковье. Ксения решила сделать коттедж из экологических сортов дерева. На территории будет специальный бассейн для Платона.

Говоря о расставании с Максимом Виторганом, Собчак утверждает, что виноваты в этом оба. "Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов... Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина", – приводит слова телеведущей StarHit.